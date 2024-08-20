В Сочи семьям участников СВО выплатили более 71 млн рублей

Для семей мобилизованных действует ряд дополнительных мер социальной поддержки. Они освобождены от оплаты в детских садах и имею льготы во всех общеобразовательных учреждениях. Учащимся 1−11 классов предоставляется двухразовое горячее питание в школах и проезд в общественном транспорте. Дети могут бесплатно посещать кружки и занятия. При рождении ребенка предусмотрена единовременная выплата 50 тыс. руб и 10 тыс. руб. на покупку спортивной обуви и формы. Также поступление в детский сад доступно без очередей.