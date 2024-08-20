Запрет на ввоз пшеницы ввели в Казахстане

— В этой связи, в целях защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита пшеницы через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан, — сообщили в Минсельхозе.