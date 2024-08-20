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Запрет на ввоз пшеницы ввели в Казахстане

По итогам первого полугодия импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Источник: Kazinform

Так, по данным статистики, на 1 июля по республике имелись запасы в объеме около 6,1 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы — 5,1 млн тонн, из них пшеницы на продовольственные цели — 4 млн тонн. Благодаря принятым мерам и благоприятным погодным условиям в период вегетации прогнозируется хороший урожай зерновых, которые с учетом переходящих запасов создадут избыточное предложение на рынке зерна.

— В этой связи, в целях защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита пшеницы через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан, — сообщили в Минсельхозе.

В соответствии с решением МВК утвержден соответствующий приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 августа 2024 года № 278 «О некоторых вопросах ввоза пшеницы на территорию Республики Казахстан».

Приказ введен в действие с 21 августа и действует до 31 декабря 2024 года.

сельское хозяйство
экономика