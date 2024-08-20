Запрет на ввоз пшеницы ввели в Казахстане

Так, по данным статистики, на 1 июля по республике имелись запасы в объеме около 6,1 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы — 5,1 млн тонн, из них пшеницы на продовольственные цели — 4 млн тонн. Благодаря принятым мерам и благоприятным погодным условиям в период вегетации прогнозируется хороший урожай зерновых, которые с учетом переходящих запасов создадут избыточное предложение на рынке зерна.
— В этой связи, в целях защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита пшеницы через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан, — сообщили в Минсельхозе.
В соответствии с решением МВК утвержден соответствующий приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 августа 2024 года № 278 «О некоторых вопросах ввоза пшеницы на территорию Республики Казахстан».
Приказ введен в действие с 21 августа и действует до 31 декабря 2024 года.