Министры обороны Молдовы и Швеции подписали документ о намерениях

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Двусторонний документ о намерениях, призванный способствовать укреплению диалога между министерствами обороны Молдовы и Швеции, в том числе по вопросам обучения и экспертизы, подписали во вторник в Кишиневе главы оборонных ведомств двух стран Анатолие Носатый и Пол Йонсон.