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Министры обороны Молдовы и Швеции подписали документ о намерениях

Молдова и Швеция намерены укрепить сотрудничество в области обороны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Двусторонний документ о намерениях, призванный способствовать укреплению диалога между министерствами обороны Молдовы и Швеции, в том числе по вопросам обучения и экспертизы, подписали во вторник в Кишиневе главы оборонных ведомств двух стран Анатолие Носатый и Пол Йонсон.

Как сообщили в Министерстве обороны, в Кишинев по приглашению носатого прибыл также министр по делам гражданской обороны Швеции Карл Болин.

«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, помощь, оказываемую Швецией для укрепления обороноспособности Республики Молдова, и перспективы углубления партнерства».

уточнили в ведомстве.

Носатый ознакомил шведских коллег с приоритетами модернизации оборонного ведомства, предпринятыми в этом направлении шагами, а также стратегическими целями с акцентом на развитие потенциала для обороны страны, укрепление международного сотрудничества, увеличение вклада в международную миротворческую деятельность.

Стороны также обсудили евроинтеграционный курс Молдовы, текущие вызовы безопасности и поддержку, которую Швеция может оказать республике в деле обороны.

Анатолий Носатый высоко оценил поддержку шведского правительства в продвижении целей развития Молдовы, оборонных проектов и инициатив в рамках международных организаций.