Fox News: провалы США в Афганистане открыли страну для России и Китая

Кроме того, США, по словам Рубина, допустили в Афганистане «дипломатический провал — нежелание реалистично относиться к Пакистану». Хотя Пакистан и ведет «теневую» войну с повстанческими группировками на границе с Афганистаном, Исламабад подозревают в оказании помощи «Талибану»* посредством тайных операций, пишет издание. Невзирая на это США продолжают поддерживать тесные связи с Пакистаном и остаются его крупнейшим экспортным рынком и ведущим инвестором.