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Fox News: провалы США в Афганистане открыли страну для России и Китая

Крупный провал разведки США в преддверии вывода войск из Афганистана не только привел к хаотичной эвакуации и захвату власти талибами*, но и создал вакуум, которым пользуются другие страны, пишет Fox News.

Подписание документов между Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан и делегацией Афганистана
Источник: РИА "Новости"

Материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail.

Согласно изданию, США и их союзники стали свидетелями роста антизападных настроений, которые в значительной степени инициированы Китаем и Россией. Последние укрепили связи после того, как Вашингтон осудил военный конфликт на Украине и позицию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

США, похоже, стремятся дистанцироваться от своей многолетней войны с терроризмом, а такие страны, как Китай и Россия, усиливают свое влияние в Южной Азии и на Ближнем Востоке, пишет Fox.

Мы не понимаем, что, когда мы отворачиваемся от Афганистана… мы оставляем там вакуум, который заполнит кто-то другой.

Майкл Рубин
старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, эксперт по вопросам безопасности на Ближнем Востоке и в Южной Азии

Хотя ни одна страна в мире официально не признала талибов законным правительством Афганистана, некоторые страны, включая главных противников США, не исключают установление дипломатических отношений с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

В прошлом году Пекин заявил, что талибов не следует «исключать из международного сообщества». А в начале этого года появилась информация, что Москва рассмотрит возможность исключения талибов из своего списка террористических организаций.

Это, по мнению Fox, лишний раз указывает на то, что Россия и Китай намерены использовать данный регион в своих стратегических целях.

Москва стремится расширить торговлю с Афганистаном и другими странами региона, чтобы смягчить экономическое давление, вызванное западными санкциями. Но санкции — не единственный мотивирующий фактор для торговли в регионе.

«Талибан»* в прошлом году объявил о своем желании присоединиться к китайской инициативе «Один пояс, один путь». По некоторым данным, Пекин якобы снабжает талибов дронами, что может помешать реализации загоризонтной стратегии США в Афганистане.

Кроме того, США, по словам Рубина, допустили в Афганистане «дипломатический провал — нежелание реалистично относиться к Пакистану». Хотя Пакистан и ведет «теневую» войну с повстанческими группировками на границе с Афганистаном, Исламабад подозревают в оказании помощи «Талибану»* посредством тайных операций, пишет издание. Невзирая на это США продолжают поддерживать тесные связи с Пакистаном и остаются его крупнейшим экспортным рынком и ведущим инвестором.

Однако Пекин тоже заинтересован в расширении двустороннего экономического партнерства с Исламабадом в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь», в частности через экономический коридор Китай-Пакистан, в который Пекин уже инвестировал около 62 млрд долларов.

Кроме того, Пакистан, согласно Fox, дал понять, что готов помочь Москве обойти западные санкции с помощью «бартерной» торговой системы. Это может привести к расширению альянса, который станет еще большей проблемой для США в данном регионе.

Министерство иностранных дел и Министерство юстиции РФ в 2024 году предложили исключить движение «Талибан» из списка запрещенных в России организаций. В 2023 году решение исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций принял Казахстан.

Марина Светлова

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация