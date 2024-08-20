Responsible Statecraft: Китай теснит США в Африке

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После холодной войны приоритеты Китая изменились: он приступил к масштабной программе индустриализации и экономического развития, постепенно превратившись в одну из самых мощных экономик в мире, говорится в статье.
Пекин больше не рассматривает Африку как «идеологический испытательный полигон»: Африка стала для него ценным источником сырья и рынком для китайских товаров — от одежды и электроники до систем искусственного интеллекта. Пекин начал оценивать африканские страны с точки зрения того, что они могут предложить ему материально и стратегически.
Китай потратил миллиарды долларов на развитие африканской инфраструктуры: на восстановление дорог, плотин, мостов, портов, нефтепроводов и НПЗ, электростанций и телекоммуникационных сетей. Китайские предприятия построили больницы и вложили средства в швейную и пищевую промышленность, сельское хозяйство, рыболовство, коммерческую недвижимость, розничную торговлю и туризм. В последнее время инвестиции в основном шли в коммуникационные технологии, ветровую и солнечную энергетику, отмечает автор.
В отличие от западных стран и международных финансовых институтов, Пекин не сделал политическую и экономическую реструктуризацию условием для своих кредитов, инвестиций, помощи и торговли. Но, по словам Шмидт, он потребовал, чтобы контракты на осуществление общественных работ получали китайские фирмы и чтобы использовались китайские поставки.
В своей борьбе за мировое влияние Китай нашел в современной Африке то, что западные державы обнаружил столетия назад, считает автор. Но, помимо ресурсов и рынков, он получил столь необходимую дипломатическую поддержку ООН и других международных организаций. Пекин как постоянный член Совета Безопасности ООН часто оспаривал спонсируемые Западом инициативы и до недавнего времени выступал против политического и военного вмешательства во внутренние дела других государств.
Однако по мере расширения своих экономических интересов в Африке Китай осознал необходимость мира и стабильности. В результате он нарастил свое участие в операциях ООН по оказанию помощи при стихийных бедствиях, борьбе с пиратством и терроризмом.
Изначально Китай воздерживался от военного вмешательства в конфликтных районах Африки, предпочитая направлять в миротворческие миссии ООН некомбатантов — медиков, инженеров, строителей. Но по мере роста мирового авторитета и интересов Пекина росло и его военное участие. Уже к 2016 году Китай предоставил больше военнослужащих для миротворческих операций ООН, чем любой другой постоянный член Совета Безопасности.
Тенденция к усилению политического и военного участия Китая в Африке достигла своей кульминации в 2017 году: он вместе с Францией, США, Италией и Японией приступил к созданию военного объекта в Джибути, который выходит на один из самых прибыльных в мире судоходных путей.
База в Джибути стала первым постоянным военным объектом Китая за пределами его границ. Она расположена в Аденском заливе недалеко от устья Красного моря и позволяет пополнять запасы китайских судов, участвующих в антипиратских операциях ООН, и защищать китайских граждан, проживающих в этом регионе. Она также позволяет контролировать торговые перевозки по морскому Шелковому пути XXI века, который объединяет страны от Океании до Средиземноморья в обширную производственную и торговую сеть.
Этот «альянс» помогает Китаю защищать свои поставки нефти, половина которой добывается на Ближнем Востоке и проходит транзитом через Красное море и Аденский залив. Большая часть китайского экспорта в Европу идет по тому же маршруту.
При этом все большее африканских государств отказываются принимать в этой борьбе чью-либо сторону, отвергая притязания Вашингтона на то, что только он может защитить их интересы.
Демократические и республиканские администрации США одинаково продвигают идею о том, что Вашингтон обязан спасти мир от «империй зла», которые якобы угрожают глобальной безопасности. Но именно США, как отмечает автор, имеют более 750 баз по крайней мере в 80 странах, в то время как у Китая только три базы за пределами его границ. Именно США участвовали как минимум в 15 иностранных войнах, а КНР — только в одной. Американский истеблишмент выступает за сдерживание Пекина и победу над ним путем укрепления военных союзов за рубежом: Вашингтон создал 29 военных баз в Африке в богатых природными ресурсами районах, которые привлекли внимание не только Китая, но и воинствующих экстремистов.
По его мнению, истинная безопасность базируется не на военных авантюрах, а на отказе от гегемонистских мечтаний и создании альянсов с другими странами, большими и малыми. Только тогда мир сможет начать решать многочисленные экологические, энергетические, продовольственные и социальные кризисы.
Марина Светлова