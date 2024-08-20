Демократические и республиканские администрации США одинаково продвигают идею о том, что Вашингтон обязан спасти мир от «империй зла», которые якобы угрожают глобальной безопасности. Но именно США, как отмечает автор, имеют более 750 баз по крайней мере в 80 странах, в то время как у Китая только три базы за пределами его границ. Именно США участвовали как минимум в 15 иностранных войнах, а КНР — только в одной. Американский истеблишмент выступает за сдерживание Пекина и победу над ним путем укрепления военных союзов за рубежом: Вашингтон создал 29 военных баз в Африке в богатых природными ресурсами районах, которые привлекли внимание не только Китая, но и воинствующих экстремистов.