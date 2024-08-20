Москалькова: омбудсмен Украины посетил российских военнопленных из Курской области

«Последнее посещение было взятых в плен наших военнослужащих в Курске, он (Дмитрий Лубинец.— ''Ъ'') посетил, прислал мне видео, это очень важно», — сообщила госпожа Москалькова на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС). Другие подробности она не привела.
Татьяна Москалькова назвала непростым диалог с Дмитрием Лубинцом, но отметила, что «взаимодействие есть». Омбудсмены договорились одновременно посещать военнопленных с обеих сторон. Последний ра Москалькова посетила 1,9 тыс. украинских военнопленных.
ВСУ перешли в наступление в районе Курской области 6 августа. С тех пор продолжаются бои в приграничных районах. По данным российской стороны на 12 августа, под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, где проживает около 2 тыс. человек.