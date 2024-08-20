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Москалькова: омбудсмен Украины посетил российских военнопленных из Курской области

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец посетил российских военнопленных из Курской области, где идут бои с ВСУ, и прислал ей видео.

Источник: РИА "Новости"

«Последнее посещение было взятых в плен наших военнослужащих в Курске, он (Дмитрий Лубинец.— ''Ъ'') посетил, прислал мне видео, это очень важно», — сообщила госпожа Москалькова на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС). Другие подробности она не привела.

Татьяна Москалькова назвала непростым диалог с Дмитрием Лубинцом, но отметила, что «взаимодействие есть». Омбудсмены договорились одновременно посещать военнопленных с обеих сторон. Последний ра Москалькова посетила 1,9 тыс. украинских военнопленных.

ВСУ перешли в наступление в районе Курской области 6 августа. С тех пор продолжаются бои в приграничных районах. По данным российской стороны на 12 августа, под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, где проживает около 2 тыс. человек.