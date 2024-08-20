Москалькова: омбудсмен Украины посетил российских военнопленных из Курской области

«Последнее посещение было взятых в плен наших военнослужащих в Курске, он (Дмитрий Лубинец.— ''Ъ'') посетил, прислал мне видео, это очень важно», — сообщила госпожа Москалькова на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС). Другие подробности она не привела.