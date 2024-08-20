Путин пообщался с жителями Владикавказа

Президент ранее во вторник прибыл в Беслан в Северной Осетии. Он посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших во время теракта в школе № 1, который произошел в 2004 году. Также Путин встретился с матерями жертв теракта, выразив им еще раз соболезнования в связи с трагедией. Кроме того, глава государства посетил школу № 1.