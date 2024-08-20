Олбани
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пообщался с жителями Владикавказа

Президент РФ Владимир Путин 20 августа по завершении встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с жителями Владикавказа.

Встреча с горожанами состоялась у здания республиканской администрации. Глава государства подошел к ожидавшим его несколько часов людям. К российскому лидеру обращались с просьбами и предлагали сделать совместные фотографии. После короткой беседы с местными Путин покинул центр города.

Президент ранее во вторник прибыл в Беслан в Северной Осетии. Он посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших во время теракта в школе № 1, который произошел в 2004 году. Также Путин встретился с матерями жертв теракта, выразив им еще раз соболезнования в связи с трагедией. Кроме того, глава государства посетил школу № 1.

Путин в ходе поездки в республику провел встречу с Меняйло, поручив ему держать на контроле уголовное дело по теракту в Беслане. Он призвал изложить всё, что касается ведения расследования.

Путин Владимир