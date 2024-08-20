Постпредство РФ заявило, что поссорить Россию с Ливией никому не удастся

«Хотел бы также ответить тем, кто сегодня пытался спекулировать на тему нарушения нашей стороной санкционного режима в отношении Ливии. Напоминаем, что традиционно дружественное российско-ливийское сотрудничество осуществляется с учетом всех международных обязательств и не противоречит положениям профильных резолюций Совета Безопасности. Сыграть на внутриливийских противоречиях и поссорить Россию с нашими партнерами никому не удастся», — сказал он на заседании Совбеза по ситуации в Ливии.