Постпредство РФ заявило, что поссорить Россию с Ливией никому не удастся

«Хотел бы также ответить тем, кто сегодня пытался спекулировать на тему нарушения нашей стороной санкционного режима в отношении Ливии. Напоминаем, что традиционно дружественное российско-ливийское сотрудничество осуществляется с учетом всех международных обязательств и не противоречит положениям профильных резолюций Совета Безопасности. Сыграть на внутриливийских противоречиях и поссорить Россию с нашими партнерами никому не удастся», — сказал он на заседании Совбеза по ситуации в Ливии.
Полянский также попросил у представителя США пояснений относительно деятельности в Ливии американской частной военной компании Amentum. «По наблюдениям ливийских журналистов, Amentum значительно активизировалась в последнее время. Вот это действительно сюжет для санкционного комитета, но наши американские коллеги, считающие себя властелинами мира, вряд ли дадут экспертам расследовать этот сюжет», — добавил российский дипломат.
В Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, утвержденный парламентом, и Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой в столице. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы и проблем с обеспечением безопасности.