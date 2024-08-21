Анастасия Крутень выразила соболезнования по гибели на СВО медика из Перми

Анастасия Крутень привела слова тех, кто хорошо знал погибшего медика. Они говорят, что за время службы Александр Коротаев вынес с поля боя десятки раненых сослуживцев и оказал им необходимую первую помощь. Александр не раз доказал свою смелость и мужество, обучал сослуживцев оказанию экстренной помощи.