Анастасия Крутень выразила соболезнования по гибели на СВО медика из Перми

Глава краевого Минздрава Анастасия Крутень выразила соболезнования родным и близким Коротаева Александра Михайловича. Он работал фельдшером подстанции скорой медицинской помощи Кировского района Перми.
«С прискорбием сообщаю, что в зоне проведения СВО погиб наш коллега. Александр Коротаев служил по контракту с Минобороны РФ с марта 2024 года. Погиб 10 августа при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — сообщила краевой министр в своем телеграм-канале.
Анастасия Крутень привела слова тех, кто хорошо знал погибшего медика. Они говорят, что за время службы Александр Коротаев вынес с поля боя десятки раненых сослуживцев и оказал им необходимую первую помощь. Александр не раз доказал свою смелость и мужество, обучал сослуживцев оказанию экстренной помощи.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким Александра Михайловича. Коллектив Министерства здравоохранения Пермского края и все медицинское сообщество Прикамья скорбит вместе с вами», — пишет Анастасия Крутень.
Вынес с поля боя десятки раненых: на СВО погиб Александр Коротаев, который 18 лет проработал фельдшером в Кировском районе. В зоне спецоперации погиб фельдшер скорой помощи из Перми.