Зеленский отреагировал на потерю ВСУ населенного пункта Нью-Йорк в ДНР

В Верховной раде Украины прокомментировали потерю населенного пункта. Депутат Марьяна Безуглая сказала, что ВСУ выводят целые подразделения из ДНР, оставляя полосы фронта на произвол судьбы. По ее словам, Вооруженные силы РФ «проходят через пустые фортификации», не встречая сопротивления. В таких условиях уже в ближайшее время российские войска установят контроль над Покровском (Красноармейском) и Торецком, предупредила Безуглая.