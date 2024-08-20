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Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции

ЖЕНЕВА, 20 авг — РИА Новости. МИД Швейцарии пригласил российскую дипмиссию при Совете Безопасности ООН совершить неофициальный визит в Женеву 25—26 августа по случаю 75-летия Женевской конвенции, но российская миссия ответила, что не приедет, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.

Источник: © РИА Новости

«Это неофициальная поездка, были приглашены все члены Совета Безопасности, включая Россию. Приглашение было направлено представительствам при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Российская миссия на данный момент сообщила, что не поедет в Женеву, остальные 14 ожидаются», — сказал он.

Федеральный совет Швейцарии уточняет в заявлении на своем сайте, что миссии обсудят в Женеве соблюдение и укрепление международного гуманитарного права спустя 75 лет после принятия Женевских конвенций.

«Цель этого визита также состоит в том, чтобы продемонстрировать опыт международной Женевы в области предотвращения возникающих угроз миру и безопасности», — подчеркивается в документе.

ООН