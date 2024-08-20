Россия отклонила приглашение Швейцарии по случаю юбилея Женевской конвенции

«Это неофициальная поездка, были приглашены все члены Совета Безопасности, включая Россию. Приглашение было направлено представительствам при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Российская миссия на данный момент сообщила, что не поедет в Женеву, остальные 14 ожидаются», — сказал он.