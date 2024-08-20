Путин прибыл в Чечню

В последний раз Путин приезжал в Чечню в качестве главы государства еще на втором своем президентском сроке — в 2005 году. Тогда руководитель страны выступил на первом заседании республиканского парламента. В 2011 году уже в качестве премьер-министра Путин провел в Гудермесе заседание правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа.