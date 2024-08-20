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Путин прибыл в Чечню

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного во вторник вечером его встретил глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее в тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона — Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, в рамках поездки президента в республику «запланирована насыщенная программа».

В последний раз Путин приезжал в Чечню в качестве главы государства еще на втором своем президентском сроке — в 2005 году. Тогда руководитель страны выступил на первом заседании республиканского парламента. В 2011 году уже в качестве премьер-министра Путин провел в Гудермесе заседание правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа.

Путин Владимир
Кадыров Рамзан