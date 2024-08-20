WSJ: Берлин решил не отвечать на требование Туска «извиниться и молчать»

Поскольку у Польши и Германии есть общая граница, полицейские двух стран находятся в тесном взаимодействии и имеют полномочия в приграничных районах обоих стран. По этой причине немецкая сторона встревожилась из-за того, что Варшава не стала задерживать Журавлева. 2 июля группа министров кабинета Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем посетила Варшаву для совместного заседания с правительством Туска. Встреча членов двух правительств — давняя традиция, способствующая развитию отношений между двумя странами, которые имеют сложную историю, начавшуюся со Второй мировой войны. На мероприятии немецкие министры попросили своих польских коллег убедиться в исполнении ордера. По словам источника WSJ, Варшава ответила на эту просьбу отказом.