В зоне КТО под Курском погиб оператор гаубичной батареи Павел Лемешев из Перми

Уроженец Добрянского округа 24 апреля 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в зоне проведения СВО. Служил оператором отделения управления взвода управления гаубичной самоходной-артиллерийской батареи в звании рядового. Погиб 9 августа 2024 года при выполнении специальных задач в зоне КТО на территории Курской области.