В зоне КТО под Курском погиб оператор гаубичной батареи Павел Лемешев из Перми

В зоне проведения контртеррористической операции у населенного пункта Октябрьское Рыльского района Курской области погиб военнослужащий из Пермского края Лемешев Павел Сергеевич. О гибели земляка сообщила администрация Добрянского городского округа.
Павел Лемешев родился 4 августа 1998 года в поселке Полазна Добрянского района Пермской области. В 2014 году окончил девять классов Полазненской средней школы № 1. После школы переехал жить и работать в Пермь.
Уроженец Добрянского округа 24 апреля 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в зоне проведения СВО. Служил оператором отделения управления взвода управления гаубичной самоходной-артиллерийской батареи в звании рядового. Погиб 9 августа 2024 года при выполнении специальных задач в зоне КТО на территории Курской области.
У Павла Сергеевича дома остались родители и брат. Прощание с погибшим земляком состоялось 20 августа в Полазне.
Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего Лемешева Павла Сергеевича.
Анастасия Крутень выразила соболезнования по гибели на СВО медика из Перми. Глава краевого Минздрава сообщила о гибели в зоне СВО фельдшера Александра Коротаева.