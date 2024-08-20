Депутат Затулин: несогласные с политикой Запада могут приехать в РФ после СВО

По его словам, речь идет о людях, которые могут не иметь никаких корней в России, но испытывают к ней симпатию, как стране-защитнице традиционных ценностей, и ощущают дискомфорт от того, что в тех государствах, где они проживают, о традициях все больше забывают. Затулин добавил, что, прежде всего, это касается государств Евросоюза, в целом западных стран.