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Путин назвал себя таким же пехотинцем, как и все

ГУДЕРМЕС /Чечня/, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает себя таким же пехотинцем, как и все другие, кто отстаивает интересы страны, в том числе в спецоперации. Таким образом глава государства отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова.

Представляя военнослужащих в Российском университете спецназа, Кадыров отметил, что бойцы полностью экипированы и снабжены всей необходимой техникой. Глава Чечни подчеркнул, что в этом нет его личной заслуги и вновь назвал себя «только пехотинцем».

«Мы все пехотинцы, — немедленно отреагировал президент РФ. — Мы все в этом смысле в одинаковом положении».

О подготовке добровольцев

Глава государства поинтересовался у добровольцев СВО, как идет их подготовка. Кадыров рассказал, что некоторые из присутствующих освобождали Мариуполь.

Президент обратил внимание на важные государственные награды многих собравшихся — медали «За отвагу», вручающиеся за личное мужество. Глава государства отметил, что в университете спецназа собрались люди, которые «знают, ради чего мы живем».

«Мы с вами живем ради Родины, — подчеркнул Путин. — И малой, и большой нашей страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле».

В 2015 году Кадыров, комментируя слухи о якобы имевшихся разногласиях между ним и федеральными силовыми структурами, назвал себя «слугой народа, рабом Всевышнего, пехотинцем Путина». Впоследствии глава Чечни несколько раз в различных вариациях повторял эту фразу.

Путин Владимир