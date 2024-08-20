Путин назвал себя таким же пехотинцем, как и все

Представляя военнослужащих в Российском университете спецназа, Кадыров отметил, что бойцы полностью экипированы и снабжены всей необходимой техникой. Глава Чечни подчеркнул, что в этом нет его личной заслуги и вновь назвал себя «только пехотинцем».
«Мы все пехотинцы, — немедленно отреагировал президент РФ. — Мы все в этом смысле в одинаковом положении».
О подготовке добровольцев
Глава государства поинтересовался у добровольцев СВО, как идет их подготовка. Кадыров рассказал, что некоторые из присутствующих освобождали Мариуполь.
Президент обратил внимание на важные государственные награды многих собравшихся — медали «За отвагу», вручающиеся за личное мужество. Глава государства отметил, что в университете спецназа собрались люди, которые «знают, ради чего мы живем».
«Мы с вами живем ради Родины, — подчеркнул Путин. — И малой, и большой нашей страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле».
В 2015 году Кадыров, комментируя слухи о якобы имевшихся разногласиях между ним и федеральными силовыми структурами, назвал себя «слугой народа, рабом Всевышнего, пехотинцем Путина». Впоследствии глава Чечни несколько раз в различных вариациях повторял эту фразу.