«Эта война могла закончиться несколько месяцев назад. Вместо этого Зеленский и почти каждый политик в Вашингтоне продолжают призывать к новым смертям на Украине. Это безумие», — написала она.
По словам Тейлор Грин, одержимость США финансированием Киева может привести к уничтожению целого поколения украинских мужчин.
Тем не менее, считает политик, вместо стремления заключить мир Зеленский вербует людей «всех поколений» для участия в заведомо проигрышном для него конфликте.
«Мы должны добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной», — призвала она.
После событий в Курской области президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.