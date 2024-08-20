Олбани
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков назвал цели Обамы на выборах в США

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный «третий срок» в Белом доме. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Источник: AP 2023

«Второй день съезда Демократической партии в Чикаго будет Большим днем Обам — мужа и жены», — указал политик.

Пушков подчеркнул, что и так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а «теперь уж яснее ясного». По словам сенатора, «фактически Барак Обама хочет получить через Харрис свой “третий срок” в Белом доме».

В конце июля бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель поддержали выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на выборах президента Соединенных Штатов.

Харрис поблагодарила супругов за их звонок и поддержку. Она подчеркнула, что их давняя дружба очень много для нее значит.

Ранее сообщалось о намерении Барака Обамы публично поддержать Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах.