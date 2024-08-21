Буркина-Фасо, Мали и Нигер осудили поддержку Украиной международного терроризма

Кроме того, официальные Уагадугу, Бамако и Ниамей потребовали от Совбеза ООН «взять на себя ответственность перед лицом намеренного выбора Украины поддержать терроризм, чтобы предотвратить эти подрывные действия, которые угрожают стабильности Сахеля или даже африканского континента».