Буркина-Фасо, Мали и Нигер осудили поддержку Украиной международного терроризма

«Министры иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера выступают против и решительно осуждают открытую и признанную поддержку правительством Республики Украина международного терроризма, в частности, в регионе Сахеля», — подчеркивается в документе.
Кроме того, официальные Уагадугу, Бамако и Ниамей потребовали от Совбеза ООН «взять на себя ответственность перед лицом намеренного выбора Украины поддержать терроризм, чтобы предотвратить эти подрывные действия, которые угрожают стабильности Сахеля или даже африканского континента».
В районе Тинзауатен (на северо-западе Мали)
Вскоре представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил о причастности Киева к нападению вооруженных террористических группировок в районе Тинзауатен.
Мали, а затем Нигер объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной в связи с поддержкой Киевом террористов в африканской стране.