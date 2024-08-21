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Буркина-Фасо, Мали и Нигер осудили поддержку Украиной международного терроризма

РАБАТ, 21 августа. /ТАСС/. Буркина-Фасо, Мали и Нигер осуждают открытую поддержку властями Украины международного терроризма, в частности, в регионе Сахеля. Об этом говорится в письме правительств трех африканских стран, направленном председателю Совета Безопасности ООН.

Источник: AP 2023

«Министры иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера выступают против и решительно осуждают открытую и признанную поддержку правительством Республики Украина международного терроризма, в частности, в регионе Сахеля», — подчеркивается в документе.

Кроме того, официальные Уагадугу, Бамако и Ниамей потребовали от Совбеза ООН «взять на себя ответственность перед лицом намеренного выбора Украины поддержать терроризм, чтобы предотвратить эти подрывные действия, которые угрожают стабильности Сахеля или даже африканского континента».

В районе Тинзауатен (на северо-западе Мали) 25—27 июля отряды боевиков атаковали подразделения вооруженных сил Мали, которые понесли большие потери.

Вскоре представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил о причастности Киева к нападению вооруженных террористических группировок в районе Тинзауатен.

Мали, а затем Нигер объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной в связи с поддержкой Киевом террористов в африканской стране.

ООН