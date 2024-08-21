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Трамп готов предложить Кеннеди-младшему пост в своей администрации

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы в ноябре хотел бы видеть в своей администрации Роберта Кеннеди — младшего, участвующего в выборах главы государства в качестве независимого кандидата.

Источник: Reuters

«Он замечательный человек. Он очень умный человек. Мы с ним давно знакомы. Я не знал, что он думает о выходе [из президентской гонки], но если это так, я, конечно же, открыт [к тому, чтобы предложить Кеннеди должность в своей администрации]», — сказал Трамп в интервью телекомпании CNN.

Республиканец также сообщил, что «был бы рад поддержке» со стороны Кеннеди. «Он мне очень нравится. Я очень уважаю его. Для меня была бы честью его поддержка», — отметил Трамп.

Ранее газета The Washington Post проинформировала, что Кеннеди-младший добивался встречи с действующим вице-президентом Камалой Харрис в надежде получить пост в американской администрации в случае ее победы на выборах главы государства. По сведениям издания, Харрис и ее советники «не ответили на предложение о встрече и не проявили интереса к его инициативе».

Трамп Дональд