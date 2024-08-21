Трамп готов предложить Кеннеди-младшему пост в своей администрации

«Он замечательный человек. Он очень умный человек. Мы с ним давно знакомы. Я не знал, что он думает о выходе [из президентской гонки], но если это так, я, конечно же, открыт [к тому, чтобы предложить Кеннеди должность в своей администрации]», — сказал Трамп в интервью телекомпании CNN.