В СВР пояснили причины атаки ВСУ на Курскую область

«Украина не посмела бы сделать это самостоятельно ввиду всей серьезности операции. Всё-таки вторжение на суверенную российскую территорию — это акт агрессии. Без консультации с американцами здесь не обошлось. Американцы следят за всем, что происходит на линии соприкосновения, постоянно, круглосуточно. У них есть и спутниковое наблюдение, и люди на земле, и огромный штат работников при посольстве, и военные советники», — заявил «Известиям» американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.