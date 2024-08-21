В СВР пояснили причины атаки ВСУ на Курскую область

Там уточнили, что «в связи с ухудшением положения украинских войск на ряде участков линии боевого соприкосновения в зоне СВО западные кураторы в последние месяцы активно подталкивали Киев к переносу боевых действий вглубь территории России, в том числе с целью спровоцировать всплеск антиправительственных настроений и раскачать внутриполитическую ситуации в РФ».
Ряд экспертов подчеркивают, что ВСУ не способны с технической и логистической точек зрения подготовить и провести такую операцию без поддержки западных стран.
«Украина не посмела бы сделать это самостоятельно ввиду всей серьезности операции. Всё-таки вторжение на суверенную российскую территорию — это акт агрессии. Без консультации с американцами здесь не обошлось. Американцы следят за всем, что происходит на линии соприкосновения, постоянно, круглосуточно. У них есть и спутниковое наблюдение, и люди на земле, и огромный штат работников при посольстве, и военные советники», — заявил «Известиям» американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.