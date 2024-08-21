В Пентагоне заявили о продолжении обучения летчиков ВСУ управлять самолетами F-16

«Насколько я понимаю, обучение на F-16 продолжается в Аризоне и Дании», — сказал он в ходе пресс-конференции, видеозапись которой выложена в аккаунте минобороны США в соцсети Х.
Об участии американцев в процессе обучения украинцев боевой работе на F-16 Райдеру ничего не известно.
15 августа в Белом доме без подробностей сообщили, что США планируют предоставить Вооруженным силам Украины новые пакеты военной помощи. Там добавили, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву после вылазки ВСУ в Курскую область. В частности, американская сторона обучит пилотов Украины применению в бою истребителей F-16.
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подтвердил прибытие истребителей F-16 в страну.
До этого, 22 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона будет продолжаться до ноябрьских выборов президента США. Он обратил внимание на то, что такой подход не способствует урегулированию конфликта, но и не влияет на исход.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.