В Пентагоне заявили о продолжении обучения летчиков ВСУ управлять самолетами F-16

До этого, 22 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона будет продолжаться до ноябрьских выборов президента США. Он обратил внимание на то, что такой подход не способствует урегулированию конфликта, но и не влияет на исход.