Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Артемово в ДНР

19 августа Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России установили контроль над населенным пунктом Артемово в ДНР. Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье ДНР. Также были отражены восемь контратак украинской армии.