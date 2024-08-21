Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Артемово в ДНР

Глава ведомства поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Артемово в Донецкой Народной Республике (ДНР). В телеграмме отмечается, что российские бойцы демонстрировали высочайшее мужество и отвагу, освобождая донецкую землю от неонацистов.
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на александро-калиновском направлении. В результате ваших решительных действий противник несет потери и отступает дальше на Запад», — отметил Белоусов.
Также поздравления были направлены командованию и личному составу 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, которая в составе группировки войск «Центр» выполняет боевые задачи на александро-калиновском направлении.
«Ваши действия по освобождению населенного пункта Артемово являются образцом выполнения воинского долга, самоотверженности и высокого профессионализма. Мы всегда будем помнить подвиги воинов бригады, проливших кровь за нашу Родину», — отмечается в телеграмме министра обороны.
Министр обороны поблагодарил бойцов российской армии за верную службу, а также выразил уверенность, что в дальнейшем каждый военнослужащий продолжит с честью противостоять противнику до самой победы.
19 августа Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России установили контроль над населенным пунктом Артемово в ДНР. Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье ДНР. Также были отражены восемь контратак украинской армии.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.