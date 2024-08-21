Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск устроил «президентские выборы» в соцсети Х

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп уверенно обходит свою соперницу, Камалу Харрис, по уровню поддержки среди пользователей соцсети Х, следует из организованного Илоном Маском опроса.

Источник: Reuters

Американский предприниматель на своей странице в соцсети Х предложил пользователем выбрать, за кого они проголосуют: за Трампа или за Харрис. По итогам голосов немногим более 1 миллиона пользователей соцсети экс-президент лидирует с 78,7%, у Харрис же всего 21,3%.

Опрос продлится еще 22 часа.

Ранее из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с телеканалом ABC и газетой Washington Post, следовало, что половина американских избирателей поддерживают Камалу Харрис, по этому показателю она опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа, в поддержку которого выступают 45%.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

Трамп Дональд