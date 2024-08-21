Пентагону указали на двойные стандарты в политике США в отношении РФ и Израиля

На регулярном брифинге для журналистов один из представителей СМИ обратил внимание на то, что число жертв боевых действий Израиля в секторе Газа среди мирного населения менее чем за год в разы превысило потери среди гражданских лиц за время украинского кризиса.
«Поэтому мой вопрос к вам: не могли бы вы рассказать о моральном расчете, который заставил эту администрацию потратить более $100 млрд на помощь Украине, чтобы дать отпор России, в то время как мы тратим десятки миллиардов на поддержку военной кампании Израиля и при этом используем риторику о российской агрессии и готовности защищать Израиль в региональной войне, которая может разразиться на Ближнем Востоке? — сказал журналист. — Почему же при таком разительном контрасте в плане жертв среди мирного населения вы решили, что Россия — плохой парень, а Израиль — хороший?».
Райдер, отвечая на вопрос, повторил стандартную позицию Вашингтона, которая сводится к тому, что РФ якобы проявила агрессию по отношению к Украине, а действия Израиля были спровоцированы атакой радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. «Вы считаете, что десятки тысяч убитых этнических русских в Донбассе до войны — это не провокация? А рекордное число убитых [палестинцев] на Западном берегу [реки Иордан] — это не было провокацией для ХАМАС?» — переспросил публицист. «Это так», — утверждал представитель американского военного ведомства.