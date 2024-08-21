«Поэтому мой вопрос к вам: не могли бы вы рассказать о моральном расчете, который заставил эту администрацию потратить более $100 млрд на помощь Украине, чтобы дать отпор России, в то время как мы тратим десятки миллиардов на поддержку военной кампании Израиля и при этом используем риторику о российской агрессии и готовности защищать Израиль в региональной войне, которая может разразиться на Ближнем Востоке? — сказал журналист. — Почему же при таком разительном контрасте в плане жертв среди мирного населения вы решили, что Россия — плохой парень, а Израиль — хороший?».