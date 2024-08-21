Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что украинский конфликт мог завершиться уже несколько месяцев назад. По ее словам, вместо стремления заключить мир Владимир Зеленский вербует людей «всех поколений» для участия в заведомо проигрышном для него конфликте.