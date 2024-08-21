Bloomberg: ряд стран НАТО нарушили обещания по военным поставкам Украине

В материале агентства не указывается, какие именно страны не выполнили свои обязательства. По итогам июльского саммита НАТО о готовности поставить Украине по системе ПВО Patriot объявили США, Германия и Румыния. Италия пообещала отправить на Украину комплекс ПВО SAMP-T.
Один из собеседников Bloomberg отметил, что несмотря на продолжающийся с февраля 2022 года конфликт, поддержка Украины со стороны союзников «остается неравномерной». Другой источник предположил, свои обещания страны НАТО вряд ли выполнят до начала осени.
18 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил западные страны ускорить поставки оружия в рамках объявленных пакетов помощи. Свое обращение он адресовал, в частности, США, Великобритании и Франции.