Bloomberg: ряд стран НАТО нарушили обещания по военным поставкам Украине

Некоторые страны НАТО до сих пор не выполнили данные Украине обязательства по поставкам в страну систем ПВО и другой военной техники, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет об обязательствах, которые союзники Украины подтвердили на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.