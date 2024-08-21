Харрис поддержали 4 566 делегатов съезда Демпартии США

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Ранее ожидалось, что представители делегаций американских штатов и заморских территорий назовут Байдена кандидатом в президенты США от демократов на общенациональном съезде партии в Чикаго. Однако после провального выступления действующего американского лидера на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все чаще звучать призывы к главе государства отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост. Дальнейшее развитие событий привело к ощутимой потере Байденом поддержки со стороны электората. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис кандидатом на высший государственный пост США.