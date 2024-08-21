Харрис поддержали 4 566 делегатов съезда Демпартии США

Сопровождавшийся музыкальными вставками и выступлениями политиков подсчет голосов носил формальный характер в связи с тем, что в начале августа делегаты уже проголосовали в удаленном формате за то, чтобы Харрис стала официальным кандидатом в президенты. Для этого ей необходимо было набрать 1 976 делегатов. Соперников среди однопартийцев у нее не было. Очный подсчет голосов делегатов от каждого штата, завершающийся официальным выдвижением кандидата в президенты, обычно является центральным событием общенациональных съездов партий.
Решение провести голосование не на общенациональном съезде, как это принято, было связано с законодательством штата Огайо, которое требует, чтобы партии выдвигали своих кандидатов не менее чем за 90 дней до президентских выборов, иначе они не попадут в избирательные списки штата. Таким образом, демократы должны были выдвинуть Харрис своим кандидатом до 7 августа, чтобы она могла попасть в избирательный бюллетень этого штата.
В голосовании принимали участие более 4 тыс. делегатов, получивших это право в ходе праймериз Демпартии. Подавляющее большинство из них поддерживали американского лидера Джо Байдена до того, как он объявил о том, что выходит из президентской гонки. При этом их голоса автоматически не отошли Харрис.
Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Ранее ожидалось, что представители делегаций американских штатов и заморских территорий назовут Байдена кандидатом в президенты США от демократов на общенациональном съезде партии в Чикаго. Однако после провального выступления действующего американского лидера на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все чаще звучать призывы к главе государства отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост. Дальнейшее развитие событий привело к ощутимой потере Байденом поддержки со стороны электората. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис кандидатом на высший государственный пост США.
На съезде демократов, который проходит