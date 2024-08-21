До конца года в Башкирии выпустят тысячу собственных дронов

А как умение владеть дронами спасает жизни бойцов СВО, рассказал руководитель подразделения объединенных беспилотных технологий, кавалер орденов Мужества и Шаймуратова, гвардии капитан Рэдвал Неволин.
Центр создали в Башкирии в ноябре прошлого года — он войдет в сеть научно-производственных центров нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
— Мы проводим обучение в первую очередь действующих военнослужащих, которые находятся на передовой, — рассказал Рэдвал Рафаэлевич. — Для них это двойной плюс: мы их привозим сюда, в Башкирию, подальше от линии фронта, где они могут чуть-чуть психологически разгрузиться. И в это время мы их обучаем современным методикам управления дронами и их применения в боевых действиях. Это не только обучение полетам, но и техническим моментам: как собрать и как обслуживать.
Г-н Неволин напоминает, что глава государства Владимир Путин поставил задачу, чтобы до 2030 года в стране был 1 миллион обученных специалистов беспилотных летательных аппаратов.
— Он не конкретизировал, что это должны быть специалисты только для СВО, — говорит гвардии капитан. — Поэтому мы обучаем новым технологиям как военных, так и специалистов других отраслей сектора, дроны ведь и сейчас активно используются в нефтяной, строительной, аграрной отраслях, при обслуживании трубопроводов, геодезии и в МЧС.
Однако, как полагает Рэдвал Неволин, обучить людей и выдать им диплом недостаточно, так как технологии постоянно совершенствуются.
— В некоторых дронах уже используется искусственный интеллект, — поясняет он. — Чтобы эти навыки не утрачивались, нужно иметь практический опыт.
По словам капитана Неволина, который участвовал в боевых действиях с момента объявления СВО, беспилотники за минувшие два с половиной года сильно изменились.
— Сначала в 90 процентах случаев это были коммерческие дроны, которые можно было купить в обычном магазине, — поведал он. — Теперь это другое вооружение. Поэтому в Башкирии запустили собственное производство комплектующих и самих дронов. До конца года, я думаю, у нас будут тысячи дронов. Новый тип управления ими кардинально отличается от тех коммерческих дронов, которые были общедоступны ранее. Враг тоже совершенствуется. К сожалению, есть вещи, в которых мы отстаем и перенимаем у врага. Но мы изучаем их трофейные дроны. И мы тут же думаем, как еще усовершенствовать БПЛА, и уже внедряем наши разработки.
Рэдвал Неволин недавно даже снова ездил «за ленточку», чтобы разжиться сбитыми дронами противника.
— Я считаю, надо подсматривать идеи у врага, чтобы стать сильнее, — уверен он.
По мнению руководителя подразделения Объединенных беспилотных технологий, сегодня противник владеет более совершенными беспилотниками, потому что Украина «выпрашивает помощь у всего мира».
— На вооружении врага есть и японские, и южнокорейские, и американские, и европейские разработки, — констатирует он. — Это такие крупные известные в мире фирмы, разрабатывающие электронику. Они имеют огромный опыт, поэтому в чем-то мы, конечно, проигрываем, но мы стараемся брать качеством. Мы все делаем сами, и каждое наше изделие — это жизнь наших ребят, это помощь им. Вот почему мы работаем над качеством.