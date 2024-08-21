До конца года в Башкирии выпустят тысячу собственных дронов

— Сначала в 90 процентах случаев это были коммерческие дроны, которые можно было купить в обычном магазине, — поведал он. — Теперь это другое вооружение. Поэтому в Башкирии запустили собственное производство комплектующих и самих дронов. До конца года, я думаю, у нас будут тысячи дронов. Новый тип управления ими кардинально отличается от тех коммерческих дронов, которые были общедоступны ранее. Враг тоже совершенствуется. К сожалению, есть вещи, в которых мы отстаем и перенимаем у врага. Но мы изучаем их трофейные дроны. И мы тут же думаем, как еще усовершенствовать БПЛА, и уже внедряем наши разработки.