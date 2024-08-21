В Москве обсудили подготовку и празднование 400-летия Красноярска

— Надеемся начать подготовку к юбилею в рамках формирования федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Есть проекты, где нужна более детальная проработка. Мы совместно с федеральными органами исполнительной власти подготовим предложения в адрес Правительства РФ. В части работы по привлечению потенциальных инвесторов проектов 400-летия разработаны предложения. Ведётся работа по привлечению внебюджетной поддержки. Конечно, юбилей — это не только объекты. Поэтому предлагаем рассматривать Красноярск как место для проведения международных и всероссийских спортивных и культурно-массовых мероприятий с 2025 по 2028 годы, — отметил Михаил Котюков.