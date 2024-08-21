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Захарова обвинила Латвию в вовлеченности в конфликт на Украине

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявление министра обороны Латвии Андриса Спрудса об отправке беспилотников Киеву, заявила, что это — подтверждение нарастающей вовлеченности Риги в конфликт на Украине.

Источник: © РИА Новости

В конце июля латвийские власти сообщали о поставке 500 БПЛА киевскому режиму. Позднее глава минобороны Латвии Спрудс также заявил, что латвийская сторона уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 беспилотников.

Комментируя это, Захарова указала, что Москва рассматривает «слова главы Минобороны Латвии Спрудса, как подтверждение нарастающей вовлеченности этой прибалтийской страны в вооруженный конфликт на Украине».

«Официальная Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов», — сказала она.

Захарова Мария