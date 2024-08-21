Премьер Госсовета Китая раскрыл цели визита в Россию

Ранее Ли Цян прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Отмечается, что в рамках визита стороны проведут переговоры по вопросам всеобъемлющего партнерства, а также подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.