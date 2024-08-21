Во вторник Владимир Путин заявил на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана», что Россия борется с неонацистскими преступниками в Курской области и в Донбассе так же, как боролась с терроризмом.
«Путин приравнивает нападение на Курскую область к теракту в Беслане: для него это (атака ВСУ в приграничье. — Прим. ред.) террористическая атака, которая случилась вновь», — предположил военный.
Дэвис напомнил, что ранее российский лидер не раз выражал желание начать переговорный процесс по Украине. Однако теперь, по его мнению, российская сторона вряд ли согласится вести переговоры с террористическим режимом в Киеве.
«С чего бы у вас возникло желание вести переговоры с теми, кто это делает? Для меня это за гранью безумия, просто сумасшествие», — подчеркнул офицер.
Ранее Президент Владимир Путин приехал в Беслан и посетил школу номер № 1, где
В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
После событий в Курской области президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Глава государства также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.