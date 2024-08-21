Блинкен заявил о согласии Израиля вывести войска из сектора Газа

До этого представляющая интересы некоторых погибших израильских военных Gvura Forum сообщила, что Нетаньяху заявил, что «Израиль не покинет Филадельфийский коридор (находится на границе сектора Газа и Египта. — РБК) и коридор Нецарим (разделяет сектор газа на северную и южную части. — РБК) ни при каких обстоятельствах». Заявление вызвало критику как со стороны израильских переговорщиков, передавал телеканал Kan, так и со стороны американских дипломатов, сообщала The Times of Israel.