Блинкен заявил о согласии Израиля вывести войска из сектора Газа

Израиль согласился на вывод войск из сектора Газа в рамках сделки с палестинских исламистским движением ХАМАС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он выступал в Катаре, где проходит очередной раунд переговоров по заключению соглашения. США, Египет и Катар выступают посредниками, Израиль и ХАМАС не ведут переговоры напрямую.
«Соединенные Штаты не приемлют никакой долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем. Более конкретно, в соглашении очень четко определены график и места вывода войск из сектора Газа, и Израиль согласился с этим», — сказал Блинкен (цитата по CNBC).
До этого представляющая интересы некоторых погибших израильских военных Gvura Forum сообщила, что Нетаньяху заявил, что «Израиль не покинет Филадельфийский коридор (находится на границе сектора Газа и Египта. — РБК) и коридор Нецарим (разделяет сектор газа на северную и южную части. — РБК) ни при каких обстоятельствах». Заявление вызвало критику как со стороны израильских переговорщиков, передавал телеканал Kan, так и со стороны американских дипломатов, сообщала The Times of Israel.
Источники в египетских службах безопасности сообщили CNBC, что США предложили международное присутствие в районе Филадельфийского коридора, и это предложение, по их словам, может быть приемлемым для Каира, если оно будет ограничено максимум шестью месяцами.
The Wall Street Jornal писала, что Израиль требует возвести стену у Филадельфийскго коридора, чтобы боевики ХАМАС не смогли строить тоннели. Кроме того, израильская сторона хочет получить доступ к камерам и датчикам, установленным в этом районе, и оставить там часть своих войск, сообщала газета. Издание называло эти требования существенными препятствиями для заключения сделки.
ХАМАС ранее отклонила «промежуточную версию» сделки, предложенную США и одобренную Израилем, заявив, что Нетаньяху выдвигает «новые условия». В канцелярии израильского премьера уточняли, что Нетаньяху настаивает на том, чтобы контроль за Филадельфийским коридором на границе сектора Газа с Египтом оставался за Израилем.