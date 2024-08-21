Лукашенко поздравил Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения

«Ваши просветительская работа и деятельность по защите традиционных христианских ценностей объединяют людей, укрепляя в их сердцах любовь к Отечеству, — говорится в поздравлении. — Вы снискали заслуженный авторитет в церковных, политических и общественных кругах не только Армении, но и за рубежом».
Глава государства подчеркнул, что присущее Гарегину Второму стремление к отстаиванию истины и сохранению нравственных основ способствует поддержанию национального единства и согласия, всестороннему развитию белорусско-армянского диалога.
Президент пожелал Верховному Патриарху и Католикосу всех армян крепкого здоровья и помощи Божьей в его высоком служении на благо армянского народа.