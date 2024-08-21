Новая сельхозперепись в Казахстане: что изменится для фермеров?

Сельскохозяйственная перепись проводится для сбора актуальной информации о состоянии сельского хозяйства, включая количество хозяйств, поголовье скота, наличие построек, сельскохозяйственной техники, используемые технологии и ресурсы. Это позволит анализировать текущее состояние сельского хозяйства, выявлять тенденции и проблемы, а также разрабатывать стратегические планы и программы поддержки сельского хозяйства. Так, например, на основе данных переписи могут рассматриваться вопросы назначения субсидий, выдачи кредитов и других форм государственной поддержки.