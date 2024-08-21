Новая сельхозперепись в Казахстане: что изменится для фермеров?

Сельскохозяйственная перепись проводится для сбора актуальной информации о состоянии сельского хозяйства, включая количество хозяйств, поголовье скота, наличие построек, сельскохозяйственной техники, используемые технологии и ресурсы. Это позволит анализировать текущее состояние сельского хозяйства, выявлять тенденции и проблемы, а также разрабатывать стратегические планы и программы поддержки сельского хозяйства. Так, например, на основе данных переписи могут рассматриваться вопросы назначения субсидий, выдачи кредитов и других форм государственной поддержки.
Основной этап сельхоз переписи будет проведен с 1 августа по 20 октября 2025 года, пилотная — с 20 августа по 30 сентября 2024 года.
В ней участвуют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, включая крестьянские или фермерские хозяйства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность в области животноводства, растениеводства и рыбоводства, домашние хозяйства, имеющие земельные участки (дачные, садовые, огородные), для ведения личного подсобного хозяйства и/или имеющие сельскохозяйственных животных.
Перепись позволит актуализировать данные о земельных и посевных площадях, поголовью сельскохозяйственных животных и птиц, сельскохозяйственной технике и оборудованию, а также другие аспекты, касающиеся сельскохозяйственной инфраструктуры.
Респондентам необходимо будет ответить на вопросы о характеристике субъектов переписи по видам деятельности, наличию инженерно-технических коммуникаций, автономных источников энергии, объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, характеристике трудовых ресурсов, наличию и структуре производственных построек и сооружений, о производстве органической продукции и др вопросы.
Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, включая крестьянские или фермерские хозяйства, а также домашние хозяйства могут пройти сельхозперепись самостоятельно, заполнив опросный лист на сайте sanaq.gov.kz.
Бюро национальной статистики гарантирует анонимность полученных данных и их использование строго в статистических целях. Цифры будут обработаны в агрегированном виде и опубликованы без раскрытия личности респондента.
Респонденты могут получить подробную консультацию в контакт-центре Бюро 1446, звонки принимаются с 9.00 до 18.30 часов в будние дни.
Также подсказки по сельхоз переписи можно найти в телеграм-боте @statgovkz_bot, выбрав раздел FAQ.