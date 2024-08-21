За ночь над Россией сбили 45 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 910-й

8:58 В сенате США считают, что в ближайшее время маловероятно проведение контактов с Россией по вопросам, связанным с Украиной. Тем не менее, по словам источника РИА Новости в верхней палате американского конгресса, наличие любого диалога является более полезным, чем его полное отсутствие.