Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь над Россией сбили 45 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 910-й

Американская частная военная компания Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях Украины. Средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 45 украинских дронов, сообщили в Минобороны России. 10 из этих беспилотных летательных аппаратов, как заявил мэр Собянин, летели на Москву. Министр экономики Германии Хабек заявил, что ФРГ продолжит финансово поддерживать Украину. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

9:09 Более 30 человек погибли из-за атаки ВСУ на Курскую область, 143 пострадали, сообщили в медицинских службах.

9:06 Каждый случай незаконного проникновения западных журналистов в Курскую область на контроле, по этому вопросу будет проводиться проверка, заявила Захарова в эфире радио «Спутник».

9:04.

8:58 В сенате США считают, что в ближайшее время маловероятно проведение контактов с Россией по вопросам, связанным с Украиной. Тем не менее, по словам источника РИА Новости в верхней палате американского конгресса, наличие любого диалога является более полезным, чем его полное отсутствие.

8:42 Глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демпартии заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по РФ сверх установленного Вашингтоном лимита, сообщает РИА Новости.

8:38 Две украинские ракеты были сбиты над Курской областью ночью, сообщил врио губернатора.

8:35 Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью изданию Berliner Morgen Post заявил, что ФРГ продолжит финансово поддерживать Украину.

«Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения», — высказался он.

8:21 Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

8:16 ❗️ Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

8:07 Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи бойцы, предположительно, участвуют в атаке ВСУ на Курскую область, в беседе с РИА Новости отказалась комментировать свое участие в операциях на Украине, сославшись на запрет со стороны Службы безопасности Украины.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 910-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.