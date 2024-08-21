За ночь над Россией сбили 45 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 910-й

9:09 Более 30 человек погибли из-за атаки ВСУ на Курскую область, 143 пострадали, сообщили в медицинских службах.
9:06 Каждый случай незаконного проникновения западных журналистов в Курскую область на контроле, по этому вопросу будет проводиться проверка, заявила Захарова в эфире радио «Спутник».
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8:58 В сенате США считают, что в ближайшее время маловероятно проведение контактов с Россией по вопросам, связанным с Украиной. Тем не менее, по словам источника РИА Новости в верхней палате американского конгресса, наличие любого диалога является более полезным, чем его полное отсутствие.
8:42 Глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демпартии заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по РФ сверх установленного Вашингтоном лимита, сообщает РИА Новости.
8:38 Две украинские ракеты были сбиты над Курской областью ночью, сообщил врио губернатора.
8:35 Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью изданию Berliner Morgen Post заявил, что ФРГ продолжит финансово поддерживать Украину.
«Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения», — высказался он.
8:21 Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
8:16 ❗️ Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
8:07 Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи бойцы, предположительно, участвуют в атаке ВСУ на Курскую область, в беседе с РИА Новости отказалась комментировать свое участие в операциях на Украине, сославшись на запрет со стороны Службы безопасности Украины.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 910-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.