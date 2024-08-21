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Правительство увеличило расходы на закупку лекарств

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение увеличить расходы на закупку лекарств и изделий медицинского назначения, это предусмотрено постановлением Совмина № 601 от 19 августа, которое официально опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В частности, Совмин поручил Минфину увеличить в этом году расходы республиканского бюджета, которые были предусмотрены Управделами президента на медпомощь населению, на 2,6 миллиона белорусских рублей.

Эти деньги будут направлены на приобретение лекарственных средств и изделий медназначения.

В документе также говорится, что эти расходы увеличат за счет сокращения расходов республиканского бюджета, которые были предусмотрены Управделами «на иные государственные органы и организации».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В начале августа Совмин также поручал министерству финансов увеличить в текущем году отчисления из республиканского бюджета, но для Государственного таможенного комитета.

В частности, этим решением для таможни дополнительно выделят 2,24 миллиона белорусских рублей. Деньги пойдут на «приобретение нематериальных активов» для кибербезопасности и реагирования на киберинциденты в информационной инфраструктуре таможенных органов.

экономика
медицина