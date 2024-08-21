Правительство увеличило расходы на закупку лекарств

В частности, Совмин поручил Минфину увеличить в этом году расходы республиканского бюджета, которые были предусмотрены Управделами президента на медпомощь населению, на 2,6 миллиона белорусских рублей.
Эти деньги будут направлены на приобретение лекарственных средств и изделий медназначения.
В документе также говорится, что эти расходы увеличат за счет сокращения расходов республиканского бюджета, которые были предусмотрены Управделами «на иные государственные органы и организации».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В начале августа Совмин также поручал министерству финансов увеличить в текущем году отчисления из республиканского бюджета, но для Государственного таможенного комитета.
В частности, этим решением для таможни дополнительно выделят 2,24 миллиона белорусских рублей. Деньги пойдут на «приобретение нематериальных активов» для кибербезопасности и реагирования на киберинциденты в информационной инфраструктуре таможенных органов.