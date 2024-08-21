NYT узнала, что Байден включил в ядерную стратегию США сдерживание Китая

Еще одним поводом для пересмотра стратегии стало прекращение обсуждения между США и Китаем улучшения ядерной безопасности. Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт заявила, что Китай, «похоже, использует стратегию России, согласно которой, пока мы не устраним напряженность и вызовы в наших двусторонних отношениях, они предпочтут не продолжать наши переговоры о контроле над вооружениями, снижении рисков и нераспространении».