Моди планирует обменяться с Зеленским взглядами на достижение мира на Украине

«Посещу Украину по приглашению <…> Зеленского. <…> Мы <…> поделимся взглядами на перспективы мирного разрешения продолжающегося конфликта на Украине. <…> Надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регион», — говорится в публикации.
Моди также выразил надежду, что визит позволит развить темы предыдущих бесед и углубить дружбу между Индией и Украиной.
На Украину индийский премьер отправится после двухдневного визита в Польшу, который начинается сегодня. Замглавы МИД Индии Танмая Лал 19 августа провел брифинг для СМИ по поводу этих поездок.
На вопрос, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским какой-либо собственный мирный план, дипломат не ответил. Он лишь подчеркнул, что позиция по конфликту остается прежней: Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон и сохраняет приверженность идее мирного диалога России и Украины, как единственного способа разрешения конфликта.
Мирное урегулирование ситуации было одной из тем обсуждения во время официального визита премьера Индии в Россию