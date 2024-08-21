Моди планирует обменяться с Зеленским взглядами на достижение мира на Украине

На вопрос, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским какой-либо собственный мирный план, дипломат не ответил. Он лишь подчеркнул, что позиция по конфликту остается прежней: Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон и сохраняет приверженность идее мирного диалога России и Украины, как единственного способа разрешения конфликта.