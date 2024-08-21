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Моди планирует обменяться с Зеленским взглядами на достижение мира на Украине

БАНГКОК, 21 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на Украину 23 августа собирается представить свое видение разрешения конфликта, об этом он написал в соцсети Х.

Источник: © РИА Новости

«Посещу Украину по приглашению <…> Зеленского. <…> Мы <…> поделимся взглядами на перспективы мирного разрешения продолжающегося конфликта на Украине. <…> Надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регион», — говорится в публикации.

Моди также выразил надежду, что визит позволит развить темы предыдущих бесед и углубить дружбу между Индией и Украиной.

На Украину индийский премьер отправится после двухдневного визита в Польшу, который начинается сегодня. Замглавы МИД Индии Танмая Лал 19 августа провел брифинг для СМИ по поводу этих поездок.

На вопрос, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским какой-либо собственный мирный план, дипломат не ответил. Он лишь подчеркнул, что позиция по конфликту остается прежней: Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон и сохраняет приверженность идее мирного диалога России и Украины, как единственного способа разрешения конфликта.

Мирное урегулирование ситуации было одной из тем обсуждения во время официального визита премьера Индии в Россию 8—9 июля. В свою очередь, Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее «сокрушительным ударом по мирным усилиям».