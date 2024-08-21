Регистрация кандидатов в президенты и участников еврореферендума стартует в Молдове

Как ранее сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), период регистрации кандидатов на пост президента Молдовы, инициативных групп и участников конституционного референдума будет проходить с 21 августа по 20 сентября 2024 года.
Приём документов осуществляется в здании ЦИК в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв 12.00−13.00); 20 сентября с 9.00 до 17.00 (перерыв 12.00−13.00).
Инициативные группы по поддержке кандидатов на пост президента Молдовы смогут подавать документы на регистрацию с 21 по 31 августа 2024 года включительно в здании ЦИК.
Документы для регистрации в качестве участника референдума можно подавать с 21 августа по 20 сентября также в здании ЦИК.
В понедельник экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло на пресс-конференции в Кишиневе объявил, что 21 августа официально вступит в президентскую гонку.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Кроме Александра Стояногло, о своем желании вступить в президентскую гонку официально объявили 15 кандидатов: Майя Санду, Ренато Усатый, Влад Филат, Ион Кику, Андрей Нэстасе, Ирина Влах, Тудор Ульяновский, Наталья Морарь, Василе Тарлев, Виктория Фуртунэ, Штефан Савицки, Валерий Плешка, Василий Боля, Октавиан Цыку, Игорь Мунтяну.