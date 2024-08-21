Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Регистрация кандидатов в президенты и участников еврореферендума стартует в Молдове

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. В Молдове начинается регистрация кандидатов на предстоящих в октябре президентских выборов и так называемого еврореферендума.

Источник: Sputnik.md

Как ранее сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), период регистрации кандидатов на пост президента Молдовы, инициативных групп и участников конституционного референдума будет проходить с 21 августа по 20 сентября 2024 года.

Приём документов осуществляется в здании ЦИК в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв 12.00−13.00); 20 сентября с 9.00 до 17.00 (перерыв 12.00−13.00).

Инициативные группы по поддержке кандидатов на пост президента Молдовы смогут подавать документы на регистрацию с 21 по 31 августа 2024 года включительно в здании ЦИК.

Документы для регистрации в качестве участника референдума можно подавать с 21 августа по 20 сентября также в здании ЦИК.

В понедельник экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло на пресс-конференции в Кишиневе объявил, что 21 августа официально вступит в президентскую гонку.

Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Кроме Александра Стояногло, о своем желании вступить в президентскую гонку официально объявили 15 кандидатов: Майя Санду, Ренато Усатый, Влад Филат, Ион Кику, Андрей Нэстасе, Ирина Влах, Тудор Ульяновский, Наталья Морарь, Василе Тарлев, Виктория Фуртунэ, Штефан Савицки, Валерий Плешка, Василий Боля, Октавиан Цыку, Игорь Мунтяну.