Алексей Текслер поддержал инициативы некоммерческих организаций на выставке грантов в Челябинске

В Челябинске на Кировке открылась выставка «Гранты губернатора Челябинской области». Свои проекты представили 24 лучших некоммерческих организаций по итогам конкурсов президентских и губернаторских грантов.
Глава региона Алексей Текслер посетил выставку и отметил важность работы общественников.
— Еще раз убедился, насколько вы невероятные, какая у вас энергетика и идеи, которые охватывают самые разные сферы, — подчеркнул губернатор.
После выставки Текслер встретился с руководителями НКО в неформальной обстановке. Губернатор отметил, что за пять лет существования грантовой программы поддержано более 1000 проектов, что говорит о росте инициативности в обществе.
— Самый главный результат за эти годы — это формирование и укрепление нашего сообщества, которое каждый год становится все более активным и разнообразным, — добавил Текслер.
В 2024 году южноуральские НКО получат поддержку почти на 300 миллионов рублей с учетом федерального софинансирования. При этом за 5 лет по губернаторским грантам общественники получили на реализацию своих проектов 740 млн рублей.