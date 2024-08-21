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Медведев исключил переговоры с Украиной после вторжения в Курскую область

Переговоры с Украиной после вторжения в Курскую область невозможны. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Источник: Соцсети

«Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — написал он.

По мнению Медведева, в последнее время существовала опасность переговорного капкана, куда Россия могла попасть «при определенном стечении обстоятельств». Речь идет про ранние переговоры о мире, которые могли быть предложены Москве и навязаны Киеву международным сообществом, уточнил политик.

Медведев Дмитрий