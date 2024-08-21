Медведев исключил переговоры с Украиной после вторжения в Курскую область

«Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — написал он.
По мнению Медведева, в последнее время существовала опасность переговорного капкана, куда Россия могла попасть «при определенном стечении обстоятельств». Речь идет про ранние переговоры о мире, которые могли быть предложены Москве и навязаны Киеву международным сообществом, уточнил политик.