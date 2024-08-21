В Башкирии более 50 уникальных объектов получат охранный статус

В Конституцию Башкирии внесены объекты, находящиеся под особой защитой. Среди них — государственный природный заповедник «Шульган-Таш», природные парки «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Мурадымовское ущелье», «Иремель», памятники природы гора Куштау, гора Тратау, гора Юрактау. Такой же охранный статус получат и другие объекты, включенные в Государственный реестр национального наследия, например, Дом-музей Аксакова, мавзолей Тура-хана, мавзолей Хусейн-бека, памятник Салавату Юлаеву, Монумент дружбы, церкви, мечети. Всего законопроектом предлагается внести более пятидесяти объектов духовного, культурного, исторического и природного наследия.
Кроме памятников природы и архитектурных достопримечательностей республики, это уникальные продукты и техники, определяющие палитру национальной культуры республики. В их числе комплекс свадебных обрядов башкир, кумыс как традиционный и обрядово-праздничный напиток, технология изготовления башкирской юрты, традиционная борьба куреш, башкирское народное музыкально-поэтическое творчество и многое другое. В Реестр вносится и башкирский язык как объект нематериального этнокультурного достояния.
«Память и преемственность — это в первую очередь бережное отношение к истории, культуре, памятникам природы. Чтобы придать уникальным объектам охранный статус, предлагается включить их в Государственный реестр национального наследия Республики Башкортостан», — отметил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.
Реестр будет утверждаться законом. Соответствующий законопроект внесен в парламент Главой республики. Депутаты рассмотрят документ в период осенней сессии.