В Башкирии более 50 уникальных объектов получат охранный статус

Кроме памятников природы и архитектурных достопримечательностей республики, это уникальные продукты и техники, определяющие палитру национальной культуры республики. В их числе комплекс свадебных обрядов башкир, кумыс как традиционный и обрядово-праздничный напиток, технология изготовления башкирской юрты, традиционная борьба куреш, башкирское народное музыкально-поэтическое творчество и многое другое. В Реестр вносится и башкирский язык как объект нематериального этнокультурного достояния.