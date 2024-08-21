На Южном Урале в сентябре полицию переведут на усиленный режим службы

Меры связаны с несколькими крупными событиями, которые пройдут в первый осенний месяц. Вопросы охраны общественного порядка во время Дня знаний, выборов и празднования Дня города Челябинска обсудили на заседании в ГУ МВД России по Челябинской области.
Совещание прошло под руководством начальника областного полицейского Главка Игоря Белецкого. В нем приняли участие не только сотрудники правоохранительных органов, но и коллеги из других силовых структур, представители правительства и министерств региона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Игорь Белецкий потребовал провести все мероприятия по охране общественного порядка на высоком уровне. Для этого личный состав подразделений ГУ МВД России по Челябинской области переведут на усиленный режим. Помощь полицейским будут оказывать смежные силовые ведомства, добровольные народные дружины, казачество, частные охранные предприятия.
Первое ожидаемое событие — первое сентября. Как отметил начальник службы участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних Алексей Аристов, тожественные линейки в этом году проведут в более чем 900 учреждениях образования, они соберут порядка 400 тысяч учеников. Перед началом мероприятий все учреждения и прилегающие территории проверят кинологи со служебными собаками, после этого их будут круглосуточно охранять.
Второе событие — выборы губернатора области и в органы местного самоуправления. По данным полиции, в регионе будет открыто свыше двух тысяч избирательных участков. По словам врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД области Дмитрия Золотухина, в дни голосования полиция будет обеспечивать сохранность бюллетеней на участках, контролировать пропускной режим на них, в том числе с использованием стационарных и ручных металлодетекторов.
Также в сентябре челябинцы отпраздную 288-летие города. Места торжественных мероприятий также обследуют, силовики будут нацелены на обеспечение безопасных условий пребывания на празднике.