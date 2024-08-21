На Южном Урале в сентябре полицию переведут на усиленный режим службы

Первое ожидаемое событие — первое сентября. Как отметил начальник службы участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних Алексей Аристов, тожественные линейки в этом году проведут в более чем 900 учреждениях образования, они соберут порядка 400 тысяч учеников. Перед началом мероприятий все учреждения и прилегающие территории проверят кинологи со служебными собаками, после этого их будут круглосуточно охранять.