Генсекретаря олимпийского комитета Казахстана отстранили от должности

"Полномочия генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом президента Национального олимпийского комитета Казахстана.
Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной Ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Жанар из состава исполнительного комитета в качестве генерального секретаря в связи с утратой доверия", — говорится на официальном сайте НОК РК.
Согласно официальной информации на сайте комитета, Утешева Жанар Азыркановна окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности «Журналистика».
С 2013 года — PR-консультант, менеджер Геннадия Головкина.
В спортивной сфере начала работать с 2009 года в качестве пресс-секретаря Управления спорта Астаны.
В 2015 — 2016 годах — руководитель пресс-службы аппарата акима Астана, пресс-секретарь акима Астаны.
С 2016 по 2022 год — руководитель Департамента по коммуникациям Национального Олимпийского комитета РК.
С 2022 по 2023 год — генеральный директор частной коммуникационной компании.
С 26 февраля 2024 года — генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РК.