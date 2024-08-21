Генсекретаря олимпийского комитета Казахстана отстранили от должности

Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной Ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Жанар из состава исполнительного комитета в качестве генерального секретаря в связи с утратой доверия", — говорится на официальном сайте НОК РК.