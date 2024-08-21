В Казани Метшин проверил благоустройство Большого Чайкового озера

Благоустройство озера выполнено на 27%. Все подготовительные работы были полностью завершены в июле, а основные — перенесли на август и сентябрь, чтобы не потревожить обитающих на озере чаек в период гнездования.
В настоящее время вокруг озера продолжаются работы по устройству наружного водоснабжения и водоотведения, деревянного настила на тротуарах и пирсах. Также специалисты заняты монтированием наружного освещения и электроснабжения, ведут монтаж павильона с кофейней и туалетом. Позже рабочие приступят к устройству системы автополива, видеонаблюдения и звукового оповещения, пешеходных дорожек из плитки, ограждения смотровых площадок и установке скамеек, урн, навигационных стендов. Эти задачи планируют завершить в октябре.
Напомним, в Казани опубликовали полный список дворов, которые благоустроят в 2024 году. Работы пройдут в 452 придомовых территориях.