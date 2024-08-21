В Казани Метшин проверил благоустройство Большого Чайкового озера

В настоящее время вокруг озера продолжаются работы по устройству наружного водоснабжения и водоотведения, деревянного настила на тротуарах и пирсах. Также специалисты заняты монтированием наружного освещения и электроснабжения, ведут монтаж павильона с кофейней и туалетом. Позже рабочие приступят к устройству системы автополива, видеонаблюдения и звукового оповещения, пешеходных дорожек из плитки, ограждения смотровых площадок и установке скамеек, урн, навигационных стендов. Эти задачи планируют завершить в октябре.