На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе

«<…> Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года», — пишет издание.
В статье отмечается, что ВСУ выдохлись, их потери больше, чем у российской стороны, а повседневная жизнь украинцев становится все более тяжелой. Кроме того, администрации Байдена потребовалось полгода, чтобы одобрить пакет военной поддержки в 60 миллиардов долларов, и вне зависимости от того, кто станет новым президентом США, вряд ли Киев продолжит получать щедрую помощь от Вашингтона, говорится в публикации.
Издание указывает, что в Москве это прекрасно понимают, поэтому президент России Владимир Путин ждет итогов выборов в Штатах. Ему было бы проще общаться с Дональдом Трампом, который обещал урегулировать украинский конфликт за 24 часа, однако Камала Харрис также хочет поскорее поставить точку в противостоянии. И в случае успеха Путина у Киева и Брюсселя останется мало возможностей повлиять на условия мирного соглашения, заключает Le Point.