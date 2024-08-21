На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе

В статье отмечается, что ВСУ выдохлись, их потери больше, чем у российской стороны, а повседневная жизнь украинцев становится все более тяжелой. Кроме того, администрации Байдена потребовалось полгода, чтобы одобрить пакет военной поддержки в 60 миллиардов долларов, и вне зависимости от того, кто станет новым президентом США, вряд ли Киев продолжит получать щедрую помощь от Вашингтона, говорится в публикации.