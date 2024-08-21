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Губернатор Андрей Бочаров проинспектирует многомиллионные инвестиции в развитие Фролово

21 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл с рабочим визитом во Фролово.

Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель региона приехал проверить ход реализации на территории муниципального образования масштабных проектов развития.

По информации властей, работу в административном центре Андрей Бочаров начал с осмотра модернизации местной школы № 3. В эти дни образовательное учреждение на 450 учеников переживает второе рождение. Впервые за полвека здесь начался капитальный ремонт.

В настоящее время подрядная организация выполнила порядка половины от всех запланированных работ. Муниципалитет сообщает, что специалисты взяли хороший темп и ремонт движется по графику. Сдача объекта запланирована на 2025 год.