Лукашенко обратился к Католикосу всех армян, сказав про заслуженный авторитет

Лукашенко в поздравлении обратил внимание на то, что просветительская служба и деятельность Католикоса всех армян, связанная с защитой традиционных христианских ценностей, объединяют всех людей, а также укрепляют в их сердцах любовь к Отечеству. Он подчеркнул, что Гарегин Второй снискал заслуженный авторитет в церковных, политических, общественных кругах не только Армении, но и за рубежом.