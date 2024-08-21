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Лукашенко обратился к Католикосу всех армян, сказав про заслуженный авторитет

Лукашенко поздравил Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа, в среду, поздравил Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения и сказал про заслуженный авторитет. Об этом информирует пресс-служба президента.

Лукашенко в поздравлении обратил внимание на то, что просветительская служба и деятельность Католикоса всех армян, связанная с защитой традиционных христианских ценностей, объединяют всех людей, а также укрепляют в их сердцах любовь к Отечеству. Он подчеркнул, что Гарегин Второй снискал заслуженный авторитет в церковных, политических, общественных кругах не только Армении, но и за рубежом.

Президент Беларуси акцентировал внимание на то, что присущее Верховному Патриарху и Католикосу всех армян стремление к отстаиванию истины, к сохранению нравственных основ способствует поддержанию национального единства. Кроме того, это также способствует всестороннему развитию белорусско-армянского диалога.

Лукашенко Александр