Лукашенко обратился к Католикосу всех армян, сказав про заслуженный авторитет

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа, в среду, поздравил Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения и сказал про заслуженный авторитет. Об этом информирует пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении обратил внимание на то, что просветительская служба и деятельность Католикоса всех армян, связанная с защитой традиционных христианских ценностей, объединяют всех людей, а также укрепляют в их сердцах любовь к Отечеству. Он подчеркнул, что Гарегин Второй снискал заслуженный авторитет в церковных, политических, общественных кругах не только Армении, но и за рубежом.
Президент Беларуси акцентировал внимание на то, что присущее Верховному Патриарху и Католикосу всех армян стремление к отстаиванию истины, к сохранению нравственных основ способствует поддержанию национального единства. Кроме того, это также способствует всестороннему развитию белорусско-армянского диалога.